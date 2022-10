Een groep van 41 bergbeklimmers werd dinsdag verrast door een lawine in het Indiase gedeelte van het Himalayagebergte. Volgens lokale politie zijn tot nu toe 10 lichamen geborgen en 14 klimmers gered.

Een lawine in het Himalayagebergte veegde dinsdag een groep van 34 bergbeklimmers in opleiding en hun zeven trainers in een gletsjerspleet. De reddingsoperatie verloopt moeizaam, met bijstand van de Indiase luchtmacht. De plek is moeilijk bereikbaar en de reddingsactie moest overnacht worden stopgezet omwille van regen en sneeuw. ‘Vandaag zijn zes lichamen geborgen, wat het totaal op tien brengt’, verklaarde de politiechef van de Indiase provincie Uttarakhand aan persagentschap ANI.