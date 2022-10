Depeche Mode komt naar België met nieuw werk: ‘Fletch zou gehouden hebben van dit album’

Martin Gore en Dave Gahan hebben een nieuw album van Depeche Mode klaar. De synthpopband kondigt meteen ook een wereldtournee aan om Memento mori te promoten. Die doet ook ons land aan. Het is het eerste album zonder de recent overleden medeoprichter Andy Fletcher.

Fans van Depeche Mode kunnen opgelucht ademhalen. Na vijf jaar stilte heeft de band een nieuw album aangekondigd. Memento mori staat gepland voor de lente van 2023 en brengt de synthpopband ook naar ons land. Op 20 mei 2023 houdt Depeche Mode halte in het Sportpaleis in Antwerpen. De ticketverkoop start op vrijdag 7 oktober.

De toekomst van de Britse groep leek onzeker nadat toetsenist en medeoprichter Andy Fletcher eind mei was overleden. ‘We zijn geschokt en vervuld met overweldigend verdriet door het vroegtijdige overlijden van onze dierbare vriend, familielid en bandlid Andy Fletcher’, klonk het toen in een mededeling. De pianist overleed aan een aortadissectie, een scheur aan de binnenwand van de slagader, waardoor een levensgevaarlijke bloedophoping ontstaat.

Gitarist Martin Gore en zanger Dave Gahan hebben hun studiowerk na zijn dood voortgezet. ‘Fletch would have loved this album’, zeggen ze nu. De voorbereidingen van het album waren al begonnen aan het begin van de coronapandemie. Die periode was een directe inspiratie voor de nieuwe muziek, maar volgens Gore heeft het overlijden van bandlid Andy Fletcher wel extra betekenis gegeven aan het project. ‘We zijn ervan overtuigd dat hij dit gewild heeft’, zegt hij.

Het is sinds 2018 geleden dat Depeche Mode de baan opging. De Britse popgroep brak eind jaren 80 door. Ze is vooral bekend van hits als ‘Just can’t get enough’, ‘People are people’ en ‘Enjoy the silence’. Het album ­Violator uit 1990 wordt beschouwd als hun meesterwerk, met behalve ‘Enjoy the silence’ ook ‘Personal Jesus’. ‘Memento Mori’ is het vijftiende studioalbum.