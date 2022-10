Von der Leyen maakt opening naar prijsplafond

Volgens de Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen kan een prijsplafond voor gas ‘een tijdelijke oplossing’ zijn, als het zo is ontworpen dat het de energiebevoorrading niet in gevaar brengt.

De discussie over het prijsplafond voor gas gaat al mee van het voorjaar, met premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als voortrekkers. Maar de weerstand bleek tot nu toe groot, niet alleen bij andere Europese lidstaten maar ook bij de Europese Commissie. Zij vrezen voor de energiebevoorrading als er een prijsplafond wordt ingesteld.

Daar lijkt nu toch beweging in te komen. In een toespraak voor het Europees Parlement maakte Von der Leyen woensdagmorgen een opening. Ze stelt vast dat sinds maart meer landen voor de maatregel openstaan – een groep van vijftien landen is inderdaad al voorstander. Vrijdag legt ze een voorstel op tafel tijdens een informele top in Praag.

Von der Leyen wijst erop dat een dergelijke maatregel goed moet worden uitgedacht om problemen met de gasbevoorrading te voorkomen. Die zal ook tijdelijk zijn, in afwachting van een hervorming van de prijsvorming op de Europese gasmarkt.

Corridor of slang

Onder meer België is voorstander van een gascorridor of gasslang: een minimum- en maximumprijs waarbinnen de gasprijs mag fluctueren tegenover de Aziatische markten. Een aantal landen werken aan een voorstel om zo’n corridor uit te werken en de mogelijke problemen met de bevoorradingszekerheid weg te werken.

• Kritiek groeit op ‘einzelgänger’ Scholz

Minister Van der Straeten wees er dinsdag op dat het voor 67 procent om pijpleidinggas gaat, dat niet zomaar snel een andere bestemming kan krijgen. Het overblijvende derde is lng-gas dat via tankers wordt aangevoerd, maar daarvan is een derde vastgeklonken via langetermijncontracten. De gasslang is dus alleen nodig voor wat overblijft.

Hoe scherp Von der Leyen de bocht maakt, is niet duidelijk bij gebrek aan details. Wel is ze duidelijk over onderhandelingen met betrouwbare leveranciers als Noorwegen om de prijs voor gasimport omlaag te krijgen. Ze rekent daarvoor op de marktmacht van de Europese Unie. ‘We moeten een scenario vermijden waarbij lidstaten tegen elkaar opbieden op de wereldmarkt en zo de prijzen in Europa opdrijven’, zei ze. Dat valt te interpreteren als kritiek op de Duitse kanselier Olaf Scholz, die zich volgens zijn critici als een ‘Einzelgänger’ gedraagt door zelf overal gas op te kopen en Europees gecoördineerde maatregelen af te wijzen.

Gascentrales

Von der Leyen toont zich ook voorstander van een mechanisme om de prijs van gas dat wordt gebruikt in gascentrales te beperken, wat de eerste stap moet zijn in een hervorming van de elektriciteitsmarkt. Ze wil ook bijkomende maatregelen nemen om kwetsbare energie-infrastructuur, zoals pijpleidingen onder zee, beter te beschermen.

Premier De Croo noemt de uitspraken van Von der Leyen ‘een belangrijke stap vooruit’. ‘We dringen al langer aan op een ingreep in de gasmarkt om onze samenleving te beschermen’, zegt hij. ‘Nu moet het ook nog concreet worden tijdens de Europese top in Praag.’