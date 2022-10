Op sociale media circuleren opmerkelijke beelden vanop de Antwerpse Ring. Een bestuurder die richting Nederland reed, filmde hoe een motorfiets zonder bestuurder op de linkerrijstrook bolde. De motorfiets kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de middenberm.

Aan de opvallende beelden gaat een ongeval ter hoogte van Borgerhout vooraf. Richting Nederland lagen daar enkele buizen op de weg na een eerder incident, waardoor meerdere wagens beschadigd raakten. ‘Zes wagens moesten getakeld worden’, zegt woordvoerder Jonathan Pfund van de federale politie. Bij dat incident kwam rond 14.15 uur ook een motorrijder ten val. ‘De man werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis’, aldus Pfund.

De motorfiets van de man bolde echter op eigen kracht nog anderhalve kilometer verder. Het rijtuig botste enkele keren tegen de middenberm en kwam uiteindelijk net voor de afrit Antwerpen-Oost tot stilstand. De wegpolitie liet de motorfiets weghalen, waardoor de hinder voor het verkeer richting Nederland uiteindelijk beperkt bleef.

Twee opties

Hoe het kan dat de motor zo lang ‘onbemand’ is blijven rijden, is vooralsnog een raadsel. ‘Dit heb ik in elk geval nog nooit gezien’, zegt onze motorspecialist Thierry Sarasyn. ‘Ik zie maar twee opties. Normaal volstaat het even te remmen om de cruise control uit te schakelen; misschien is de man gevallen zonder dat hij de rem heeft kunnen aanraken. Ofwel was er een probleem met de gaskabel: misschien was die geblokkeerd en is de aandrijving blijven openstaan. Maar dit lijkt mij écht wel heel vreemd.’