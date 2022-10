Britse regering gaat strenger asielbeleid voeren

De Britse regering zal harder gaan optreden tegen illegale immigranten. Dat heeft de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman dinsdag bekendgemaakt op een congres van de Conservatieve Partij.

Iedereen die illegaal het land binnenkomt, wordt teruggestuurd of moet naar Rwanda, zo verklaarde Braverman in Birmingham. De minister vindt dat er ‘te veel asielzoekers zijn die het systeem misbruiken’ en niet in dienst staan van ‘de behoeften van de economie’.

Meer dan 33.500 mensen hebben sinds het begin van het jaar de gevaarlijke oversteek gemaakt over het Kanaal. Dat cijfer stijgt sinds 2018 gestaag, ondanks beloften van opeenvolgende conservatieve regeringen om het aantal illegale immigranten terug te brengen.

Veel van de vluchtelingen hebben recht op asiel, volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Britse regering, die na brexit ‘weer controle over de eigen grenzen’ wil krijgen, wil hen echter niet opnemen.

Het controversiële plan om asielzoekers over te vliegen naar het Oost-Afrikaanse land Rwanda wordt momenteel niet uitgevoerd na een tussenkomst van een Europese rechtbank. Braverman, die een staande ovatie kreeg op het congres van de conservatieve partij, zei dat het haar ‘droom’ was dat de migranten voor Kerstmis naar Rwanda zouden worden gevlogen.

‘De Labour Party zal proberen ons tegen te houden, de Liberal Democrats zullen gek worden en de Guardian zal instorten’, zei Braverman nog, waarmee ze verwees naar de oppositiepartijen en de pers.

Daarnaast wil Braverman ook klimaatactivisten strenge straffen opleggen. De politie heeft alle bevoegdheden nodig om demonstranten te stoppen die chaos en verstoring veroorzaken voor de gezagsgetrouwe meerderheid van de bevolking, zei ze. ‘Of jullie nu ‘Just Stop Oil’, ‘Insulate Britain’ of ‘Extinction Rebellion’ heten, wij zullen jullie achter de tralies zetten’, benadrukte de minister.