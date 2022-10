Brugse jongeren schrijven Belgische voetbalgeschiedenis met zege tegen Atlético Madrid

Jong, gretig, complexloos. Club Brugge is op weg om alle records van de tabellen te spelen in de Champions League. Het versloeg Atlético met 2-0 en pakte nu al meer punten in drie wedstrijden dan het ooit in zes heeft gekund.

Negen op negen punten. Nog nooit begon een Belgische ploeg zo verschroeiend aan een poulefase van de Champions League. Anderlecht (in 2000-2001) en AA Gent (2015-2016) zijn de enige twee Belgische ploegen die ooit de beste zestien van de hervormde Europacup I wisten te bereiken. Maar ook zij zetten niet de perfecte start neer waar Club in het seizoen 2021-2022 voor tekende.

Tegen Atlético Madrid, een vaste klant in de 1/8ste finales, won Club Brugge met het recept waar de Spanjaarden door bekend raakten: strijd op het middenveld en efficiëntie in beide doelgebieden. Met cruciale saves op Antoine Griezmann en Álvaro Morata hielp doelman Simon Mignolet de nul houden. Voorin scoorden Kamal Sowah en Ferran Jutgla twee keer uit een handvol kansen. Club had ook geluk: Antoine Griezmann knalde een penalty tegen de lat en zag daarna een doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Het doelpuntensaldo van Club Brugge in deze Champions League: zeven doelpunten gemaakt, nul tegen gekregen.

Nog straffer is dat de historische campagne wordt neergezet door een ploeg met zes jongeren in de basis. Abakar Sylla (19), Bjorn Meijer (19), Raphael Onyedika (21), Tajon Buchanan (23), Kamal Sowah (22) en Ferran Jutgla (23) doen meer dan er zowat tussenlopen. Ze spelen zonder complexen en lokken scouts uit heel Europa naar West-Vlaanderen. Vooral met Raphael Onyedika en Ferran Jutgla heeft Club Brugge goud in handen. De eerste is nu al onmisbaar als baken op het middenveld, de tweede bewees zijn dodelijke efficiëntie met een assist voor de eerste goal van Kamal Sowah en door zelf de tweede te maken.

Ook het publiek leverde zijn bijdrage. Eenmaal de wedstrijd op gang gefloten was, hing er een bijna gewijde concentratie op de tribunes. Een Champions League-avond in Jan Breydel staat niet voor hersenloos sfeer maken maar voor intens meebeleven. De tijd dat de Champions League sterren tellen was op Jan Breydel, is voorbij. De fans komen niet meer naar het stadion om zich te vergapen aan buitenlandse vedetten of om de Champions League-hymne mee te brullen.

Op het veld overheerste de concentratie en inzet. In een gespannen tweede helft hield Club Brugge Atlético in bedwang. De enige spelers die er soms hun hoofd bij verloren waren de op papier meer ervaren spelers. Denis Odoi door in zijn gekende enthousiaste stijl tegen geel aan te lopen, Casper Nielsen door bij een 2-0-stand een (gemiste) penalty weg te geven.

Atlético-trainer Diego Simeone stond een hele wedstrijd als een driftkikker langs zijn lijn te coachen. Dat hij de bui zag hangen bleek al uit zijn teamselectie, waarbij de Fransman Antoine Griezmann tegen de financiële belangen van de ploeg in aan de aftrap werd gebracht. Nadien vielen ook goudhaantjes als Ángel Correa en João Félix in. De Argentijnse trainer pakte al snel in de wedstrijd geel, maar bleef vol emotie zijn ploeg naar voren schreeuwen.

Maar Club had zo’n avond waarbij het niet van plan was een doelpunt te incasseren. Met de dubbele voorsprong op het bord dwong Mignolet in de slotfase nog twee uitstekende doelkansen uit zijn doel. Eerst een vrije trap van João Félix, daarna op een poging van Correa.

In het door het WK samengebalde seizoen is de belangrijkste Europese beker letterlijk wekelijkse kost geworden voor Club. De Belgische kampioen voetbalt met een vertrouwen en vanzelfsprekendheid die mijlenver staat van de verkramptheid waarmee het ooit een nul op achttien neerzette. Bovendien kwam er meer goed nieuws uit Portugal, waar Porto Leverkusen versloeg. Nu alle teams één keer tegen elkaar hebben gespeeld staat er een verbluffende tussenstand op de tabel in groep B: iedereen heeft verloren van Club Brugge en won één van zijn twee andere wedstrijden. De kwalificatie voor de 1/8ste finales is nog niet binnen, maar iedereen die gisteren aanwezig was in Jan Breydel – ook de bezoekers – besefte dat er iets bijzonder in de maak is. Volgende week trekt Club naar Atlético, daarna heeft het nog twee kansen om de klus klaren: in de thuiswedstrijd tegen Porto en de uitwedstrijd in Leverkusen.