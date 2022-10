Elon Musk zet dan toch door met overnamebod Twitter

De topman van Tesla wilde zijn bod lange tijd ongedaan maken, maar nu zegt Musk door te willen gaan met de overname van Twitter. Daarmee ontloopt hij mogelijk een rechtszaak.

Elon Musk zet dan toch door met zijn overnamebod voor Twitter, dat hij in april heeft ondertekend, en houdt daarbij vast aan de origineel geboden prijs van 54,20 dollar per aandeel. Dat heeft de techmiljardair en topman van Tesla in een brief aan Twitter geschreven, meldde Bloomberg. Het socialemediabedrijf heeft het nieuws intussen bevestigd.

De wending is verrassend, want Musk heeft zijn bod voor in totaal 44 miljard dollar de afgelopen maanden willen intrekken. Hij beschuldigde Twitter ervan dat het hem onvoldoende informatie zou hebben gegeven over het aantal spam- en nepaccounts (bots), die in tegenstelling tot echte gebruikers niet interessant zijn voor adverteerders. Maar volgens veel waarnemers was zijn enthousiasme vooral gekoeld, omdat de koers van technologieaandelen én een stevige duikvlucht hadden genomen door de stijgende rente, waardoor het bedrijf plots veel minder waard was.

• Klokkenluider klaagt beveiliging Twitter aan

Klokkenluider

Het nieuws dat Musk de deal wou afblazen, deed ook de Twitter-aandelen nog meer kelderen, en Twitter daagde Musk vervolgens voor de rechter. Het bedrijf eiste dat hij zich aan de reeds gemaakte afspraken zou houden, en zou doorzetten met de overname, tegen de originele prijs. De rijkste man ter wereld sloeg op zijn beurt terug door Twitter en zijn voormalige topman, Jack Dorsey, voor de rechter te dagen, omdat hij zou zijn voorgelogen bij de deal. Musk verwees daarbij onder meer naar onthullingen van de voormalige beveiligingschef van Twitter, Peiter Zatko, die in The Washington Post een vernietigend beeld had geschetst over de slechte beveiliging tegen hackers bij het socialemediabedrijf.

Het juridische gevecht tussen Twitter en Musk zou vanaf 17 oktober voor de rechtbank van Delaware worden uitgevochten. Het is onduidelijk op het proces doorgaat als Musk toch doorzet met zijn overnamebod. Als reactie op het nieuws van Bloomberg, stegen de aandelen van Twitter meteen met meer dan 12 procent, voor de handel even werd stilgelegd. Ondertussen werd de handel hervat en zijn de aandelen al met 22 procent gestegen, tot 52 dollar – net onder de biedprijs van Musk.