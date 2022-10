Nederlands stadje dat valselijk gelinkt werd aan satanistische pedofielen verliest rechtszaak tegen Twitter

Bodegraven-Reeuwijk, een klein Nederlands stadje van zo’n 35.000 inwoners, heeft het kortgeding verloren dat het had aangespannen tegen Twitter. Het stadje had geëist dat het sociale mediabedrijf alle berichten verwijderde over een vermeende groep van satanistische pedofielen die in de jaren tachtig actief zouden zijn geweest in de stad. Maar volgens de rechtbank heeft Twitter al genoeg gedaan.

Sinds 2020 doen complottheorieën over Bodegraven-Reeuwijk, een stadje in het midden van Nederland bevindt, de ronde. Drie mannen begonnen ongegronde verhalen te verspreiden over het misbruik van en de moord op kinderen die er volgens hen in de jaren tachtig hebben plaatsgevonden. Een van hen vertelde zelfs dat hij er herinneringen over had.

De verhalen zorgden voor heel wat onrust in Bodegraven. Tientallen believers stormden naar het kerkhof van de stad om bloemen en geschreven boodschappen neer te leggen bij de graven van willekeurige kinderen die volgens hen het slachtoffer waren van de satanistische groep. Het stadje zag zich zelfs genoodzaakt om een deel van het kerkhof af te sluiten.

Doodsbedreigingen

De mannen werden al veroordeeld en gevraagd om hun tweets, bedreigingen en andere online-inhoud met betrekking tot het verhaal te verwijderen. Een Nederlandse rechtbank oordeelde ook dat er geen bewijs was van zo’n pedofiel netwerk in de stad. Maar toch bleven de verhalen op sociale media circuleren, wat de gemeente ertoe bracht de zaak zelf bij Twitter aan te kaarten.

Uiteindelijk eindigde het verhaal voor de rechtbank in Den Haag. Maar de rechter ging niet mee in het verhaal van Bodegraven. Volgens de rechter had Twitter ‘tot op heden voldoende gedaan om onrechtmatige inhoud over het “verhaal van Bodegraven” van haar platform te verwijderen’.

Twitter had eerder al het account van Micha K., de man die de complottheorieën het actiefst verspreidde, permanent geblokkeerd. Volgens de rechtbank is het Amerikaanse bedrijf bovendien ‘niet verplicht was om uit eigen beweging tweets van anderen te verwijderen’. ‘Dat gaat in dit geval te ver.’