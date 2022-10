Nieuw Sky-dossier: vijf arrestaties voor invoer drugs via Antwerpse haven, ook huiszoeking bij ex-gemeenteraadslid

De federale gerechtelijke politie heeft dinsdag vijf mannen opgepakt die ervan verdacht worden meer dan vijf ton drugs te hebben ingevoerd via de haven van Antwerpen. Er was ook een huiszoeking bij een voormalig Antwerps gemeenteraadslid.

Dinsdagochtend werden negen huiszoekingen verricht in Essen, Hemiksem, Lille, Lokeren, Mortsel, Schelle en Wilrijk. ‘Vijf verdachten tussen 31 en 52 jaar werden gearresteerd voor verhoor. De onderzoeksrechter heeft na verhoor beslist dat ze mochten beschikken, maar het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd’, zegt Antwerps parketwoordvoerder Kristof Aerts. Twee andere vermoedelijke leden van de organisatie waren niet thuis bij de inval, zij worden nog opgespoord.

Het parket verdenkt de mannen ervan lid te zijn geweest van een criminele organisatie die partijen cocaïne en hasj invoerde via de haven van Antwerpen. ‘Voor een totaal gewicht van 5.431 kilogram, goed voor een crimineel vermogen van 141 miljoen euro’, aldus Aerts. ‘De organisatie zou verschillende werkwijzen hebben gebruikt voor de verschillende uithalingen.’

De actie van dinsdagochtend kwam voort uit de kraak van de bij criminelen populaire berichtendienst Sky ECC. Sinds de speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen de chatberichten uit die app konden ontcijferen regent het arrestaties in het drugsmilieu.

Ex-gemeenteraadslid

Eén van de verdachten is Wilrijkenaar Jamal S.. Die zit sinds een tijd in de gevangenis na een arrestatie in een eerder Sky-dossier. In mei vorig jaar kreeg hij vijf jaar cel met uitstel in een ander dossier rond de smokkel van partijen cocaïne. Ook zijn broer Youssef S. kreeg de speurders over de vloer. S. is een ex-gemeenteraadslid in Antwerpen. Hij zetelde van 2001 tot 2012 in de gemeenteraad voor SP.A, voor de verkiezingen van 2012 maakte hij een toen veelbesproken overstap naar N-VA, waarna hij uit beeld verdween. Berichten uit Sky ECC zouden nu moeten aantonen dat S. zich de laatste jaren met drugssmokkel bezighield.