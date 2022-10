Smartschool maakt profielfoto’s onzichtbaar na TikTok-hype die leerlingen belachelijk maakt

Van lijstjes met ‘high class’ en ‘margi’ leerlingen tot lijstjes met koppeltjes op school. Een nieuwe TikTok-hype waarbij leerlingen elkaars profielfoto’s van Smartschool gebruiken, heeft ervoor gezorgd dat het digitale leerplatform nu met een update komt die de profielfoto’s standaard onzichtbaar maakt.

In heel wat Limburgse scholen hebben leerlingen zich de voorbije dagen gemeld omdat hun profielfoto van Smartschool gebruikt werd in TikTok-filmpjes. Via anonieme accounts beoordelen leerlingen hun medeleerlingen ...