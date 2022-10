Kernreactor Tihange 3 nog tot 15 oktober buiten werking

Kernreactor Tihange 3 zal woensdag niet kunnen herstarten, zoals uitbater Engie eerst dacht. Engie gaat nu uit van 15 oktober.

‘De analyse van de technische oorzaak loopt nog’, zegt Engie-woordvoerster Nele Scheerlinck. Het energiebedrijf zal tijdens de ongeplande onderbreking een aantal bijkomende onderhoudsinterventies uitvoeren.

De kernreactor viel maandag onverwacht stil, volgens Engie door een drukdaling in een van de stoomgeneratoren. Tihange 3 is een van de drie reactoren in België met een capaciteit van meer dan 1.000 megawatt.