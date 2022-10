Verdachte dood Ilse Uyttersprot moet voor assisen verschijnen

Jurgen D., de verdachte in de zaak van de dood van oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot, wordt verwezen naar het hof van assisen voor moord. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Uyttersprot kwam in de nacht van 3 op 4 augustus 2020 om het leven. Op de ochtend van 4 augustus meldde haar nieuwe vriend Jurgen D. zich bij de politie. In zijn woning in de Meuleschettestraat lag het levenloze lichaam van de CD&V-politica.

De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord en de raadkamer van Dendermonde bevestigde meermaals zijn aanhouding. De verdachte stelde dat hij de feiten niet had gepland en dat het in een opwelling gebeurde.

Het assisenproces zal vermoedelijk in de eerste helft van volgend jaar plaatsvinden.