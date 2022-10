Countryster Loretta Lynn overleden

De Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie via een statement aan persagentschap AP.

‘Onze dierbare moeder, Loretta Lynn, is vredevol heengegaan op 90-jarige leeftijd’, zo schrijft haar familie in het statement. Ze zou overleden zijn in haar slaap op haar ranch in de stad Hurricane Mills.

Lynn was een van de eerste en bekendste vrouwen in het countrygenre. Vooral in de jaren ‘60 en ‘70 won ze aan bekendheid. De bekendste nummers uit haar repertoire zijn Coal Miner’s Daughter, Don’t Come Home en Louisiana Woman.

De countryster wist haar stempel te drukken met uitdagende teksten voor haar tijd. Zo bezong ze de seksualiteit van vrouwen, vreemdgaan en echtscheidingen.

In 2013 kreeg ze van president Barack Obama een presidentiële medaille voor vrijheid.