Vicewereldkampioen Christophe Laporte wint Binche-Chimay-Binche

Christophe Laporte heeft Binche-Chimay-Binche (ook bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke) op zijn naam geschreven. De Fransman van Jumbo-Visma was na net geen 199 kilometer, die gekleurd werden door wereldkampioen Remco Evenepoel, de sterkste in een spannende finale.

Voor de start was het één groot feest in Binche. Evenepoel showde voor het eerst zijn regenboogtrui, terwijl Iljo Keisse afscheid nam en Philippe Gilbert begon aan zijn laatste koers op Belgische bodem. Het was tijdens de eerste tientallen kilometers dan ook wat bekomen voor het peloton, was zorgde voor een gezapige aanvangsfase.

Na een veertigtal kilometer begonnen de aanvallen dan te komen. Na lang duwen en trekken raakten zes renners los van het peloton. De namen: Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauzen), Adam De Vos (Human Powered Health), Yentl Vandevelde (Minerva Cycling), Evaldas Siskevicius (Go Sport) en Torsten Demeyere (Tarteletto-Isorex).

Maar veel meer dan een minuut kregen de vluchters niet, ook al omdat de wereldkampioen zich actief liet zien in het peloton. Evenepoel trok op ruim 85 kilometer van de streep al eens flink door, met onder andere Christophe Laporte en Greg Van Avermaet in het wiel. Veel afscheiding kwam er echter niet, maar de vluchters zagen de bui hangen en werden opnieuw gegrepen.

Oersterke Laporte

Het was dan uitkijken naar de vier lokale ronde, waar Jasper De Buyst het peloton op een lint trok. Onder andere Stan Van Tricht en Van Avermaet probeerden het eens, zonder succes. Signaal voor Remco om nog eens aan de boom te schudden op een oplopend stuk. Het kraakte, maar het brak niet en de wereldkampioen werd weer gegrepen. Laporte trok dan nog eens door, zonder succes. Daarna scheidde zich een groep van zo’n twintig renners af, met onder andere Tim Merlier, Rasmus Tiller, Taco van der Hoorn en Bryan Coquard. Arnaud De Lie maakte wat later de oversteek.

Op 30 kilometer van de streep liep ook deze poging af op een sisser. Evenepoel haakte wat verderop af. Hij sloeg nog een babbeltje met de volkswagen en maakt zich op voor een welverdiende vakantie. Voorin viel Tony Gallopin aan, maar opnieuw: zonder succes. Dan ontstond er een mooie kopgroep met kleppers als Gilbert, Van Avermaet, Laporte en Tiller. Die laatste twee gingen er vervolgens met twee vandoor en pakte meteen een tiental seconden.

Laporte, de vicewereldkampioen, en zijn Noorse compagnon vochten voor wat ze waard waren en hielden de achtervolgers af. Laporte trok vervolgens door in de slotkilometer en Tiller moest lossen. De Fransman soleerde zo naar een prachtige zege - zijn vierde van het seizoen - voor de Noor kampioen van Uno-X en de verrassende neoprof Hugo Page (Intermarché-Wanty Gobert). Van Avermaert finishte als vierde, Gilbert als zesde en Dries Van Gestel als zevende.