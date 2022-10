Hoeveel nederlagen kan Poetin nog slikken voor hij hard terugslaat?

Voor Moskou is het duidelijk. Rusland kan en mag deze oorlog niet verliezen. Maar het gebeurt wel want ook in het zuiden rukken Oekraïense troepen nu op. En dus kunnen we er gif op innemen dat Poetin steeds driester uit de hoek zal komen. Met meer troepen, met meer retoriek en, zo vrezen we, met meer zware wapens of met terreur.