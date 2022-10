Jongen (4) in kritieke toestand nadat hij in het water belandde in recreatiedomein De Nekker

Een 4-jarige jongen verkeert in levensgevaar nadat hij dinsdagnamiddag in een waterpartij in het sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen was beland. Hoe dat kon gebeuren wordt nog volop onderzocht.

Een groep schoolkinderen was dinsdagnamiddag op uitstap in het sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen. De jongen moet even aan de aandacht van de begeleiders zijn ontsnapt en naar een waterpartij op het domein zijn gelopen. ‘Toen de begeleiders merkten dat de jongen niet meer bij de groep was, werd er alarm geslagen en startte er een zoekactie. Tijdens het zoeken kon de jongen in het water worden aangetroffen en is de reanimatie onmiddellijk gestart’, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het kindje werd in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De ziekenwagen kreeg politiebegeleiding om onderweg geen tijd te verliezen.

De ouders van het slachtoffertje zijn opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie en eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de begeleiders van de jongen kregen bijstand van slachtofferhulp.

Hoe en in welke omstandigheden het kind in het water is gesukkeld is voorlopig nog onduidelijk. ‘Dat maakt nu deel uit van het verdere onderzoek’, aldus nog de politiewoordvoerder.

Bij het sport- en recreatiedomein De Nekker wou men dinsdag niet reageren op het voorval. Het is niet de eerste keer dat het provinciale domein met een drama als dit wordt geconfronteerd. In 2020 nog verdronk er een zesjarige jongen in de kleine vijver van De Nekker.