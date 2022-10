The Onion verdedigt recht op satire bij Supreme Court: ‘Je moet met uitgestreken gezicht een grap kunnen vertellen’

De vervolging van de maker van een parodiërende pagina op Facebook heeft de makers van The Onion ertoe aangezet om eenmalig een officieel juridisch document op te stellen.

‘Politieagenten uit Ohio arresteren en vervolgen man die hen uitlachte op Facebook’. De makers van de gerenommeerde humorsite The Onion vinden dat het klinkt als een mogelijk artikel van henzelf, maar het gaat wel degelijk om een echt nieuwsfeit. De feiten gaan terug tot 2016, toen Anthony Novak werd aangeklaagd voor het verstoren van openbare diensten. Concreet had hij op een Facebookpagina herhaaldelijk uitgehaald naar de politie. Zo schertste Novak dat pedofielen bij de politie vrijuit zouden kunnen gaan. Daarbij vermeldde hij niet expliciet dat het om een parodie ging. Eerst werd hij vrijgesproken, in beroep werd hij toch veroordeeld.

The Onion richt zich nu als niet rechtstreeks betrokken partij tot het Hooggerechtshof met een pleidooi om de uitspraak te herzien. Na een opsomming van de artikels van Novak voegt The Onion eraan toe dat ‘de kwaliteit van de parodie er niet toe doet’, waarbij verwezen wordt naar gerechtelijke precedenten.

Maar hoewel het om een officieel document gaat, blijft The Onion wel trouw aan de eigen stijl. Zo hemelt het in de inleiding zichzelf op als ‘de meest belangrijke organisatie uit de geschiedenis’, en bluft het dat gerechtshoven regelmatig op een positieve manier naar The Onion verwijzen. En op pagina 15 van het document staat dat ‘de aandacht van de lezer tegen nu zeker aan het afnemen is’. Zelfs in een officieel document moet satire kunnen, is de insteek.

Bij de meer ernstige argumenten werpt The Onion op dat ‘de lezer geen dommerik is’, en best wel in staat is te herkennen wanneer het wel of niet om een parodie gaat. Daar hoeft wat niet meteen uitdrukkelijk bij te staan dat het een parodie betreft.

Meteen duidelijk maken dat het een parodie is zou de grap enkel maar verpesten. ‘Sommige vormen van humor werken pas als de verteller de grap met uitgestreken gezicht kan brengen’, aldus het betoog.