Skigebieden willen energie besparen met tragere skiliften

De energiekosten om een skipiste uit te baten gaan ook fors te hoogte in. Uitbaters onderzoeken verschillende pistes om energie te besparen, waaronder tragere en lichtere skiliften.

‘Onze elektriciteitsfactuur is in een gemiddeld jaar goed voor ongeveer 5 procent van onze kosten. Met de huidige prijzen dreigt dat 20 tot 25 procent te worden. Op die manier wordt het erg moeilijk om onze piste te openen.’ Sébastien Giraud, uitbater van de skiliften in het Franse Villard-de-Lans, waarschuwt op radiozender France 3 voor een duur skiseizoen.

Niet alleen in Frankrijk, maar ook in andere skioorden in Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, heerst ongerustheid over de oplopende energiefactuur. Beroepsverenigingen lanceren verschillende ideeën om die te drukken. Niet langer ’s nachts skiën, openingsuren beperken en morrelen aan de snelheid van de skiliften ligt in elk land op tafel. Experimenten met minder gondels en tragere liften werden door een Frans testpubliek alvast goed bevonden.

Om kosten te drukken, blijft de ‘pistenbully’ de komende winter allicht ook wat vaker op stal. Dat zijn de rupsvoertuigen die in alle vroegte de piste egaliseren en klaarstomen voor de latten. Duitse milieuorganisaties stellen voor om de sneeuwkanonnen uit te zetten. Zo wordt veel energie en water bespaard, luidt hun redenering.

Maar de energiekosten wegbesparen? Dat lukt volgens de vertegenwoordigers van skigebieden niet. Een deel zal moeten worden doorgerekend worden. Een delicate oefening, meent de sector, want de toerist voelt elders ook de gevolgen van inflatie. Verder kijken de skigebieden naar de overheid. Na moeilijke jaren door de coronapandemie, kunnen de skipistes torenhoge energiefacturen missen als kiespijn. Hun spilfunctie in de lokale economie zet hun vraag om overheidssteun alvast kracht bij.