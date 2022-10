Pauze voor renovatie tuinwijk om toch dubbel glas te onderzoeken

Na heisa in een tuinwijk in Watermaal-Bosvoorde over ramen met dubbel glas dat weer enkel glas zou worden, legt de Brusselse huisvestingsmaatschappij BGHM de werken deels voorlopig stil. Een oplossing voor dubbel glas lijkt nabij.

In tijden van klimaatcrisis lijkt het absurd, maar maandag raakte bekend dat bewoners van de grotendeels beschermde tuinwijk Logis-Floréal die ramen met dubbel glas hadden gestoken, opnieuw enkel glas moeten inzetten. Ook voor een grootschalig renovatieproject van meerdere sociale woningen in de wijk door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) werd enkel glas gebruikt.

Het probleem is dat het uitzicht van onder meer de vensters vanwege de erfgoedwaarde beschermd is, inclusief de dikte van de raamprofielen. Dat gaf technische beperkingen om dikker dubbel glas te kunnen gebruiken.

De problematiek van het enkel glas en de commotie hebben nu tot een stroomversnelling geleid. Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz zijn de renovatiewerken (deels) stilgelegd. Dat nieuws wordt ook bevestigd aan De Standaard.

‘De werken voor de ramen liggen stil. Werken voor isolatie zoals aan de daken gaat gewoon voort’, zegt Sara Van den Eynde. ‘Tot nu toe was het nooit mogelijk om dubbel glas te plaatsen door de beperkingen van beschermd erfgoed. Maar het is nu echt wel de bedoeling geen enkel glas meer te plaatsen. We zijn samen met Urban.brussels (stedenbouw- en erfgoedinstantie, red.) aan het bekijken hoe we erfgoed, energie en wooncomfort kunnen samenbrengen.’ Een timing kon niet meteen worden gegeven.

Volgens Van den Eynde dateert de beslissing van Urban.brussels om voortaan dubbel glas te gebruiken van een tweetal weken geleden. ‘De commotie nu heeft tot een stroomversnelling geleid. We waren zeker vragende partij voor meer flexibiliteit, wat nu constructief samen wordt bekeken. We moeten kijken naar alle technische aspecten.’