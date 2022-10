Nieuwe beelden van The Beatles in Japan gelost

Na een jarenlange juridische strijd zijn voor het eerst videobeelden vrijgegeven van de tournee van The Beatles in 1966 in Japan. De film werd indertijd gemaakt door de Japanse politie.

Er is goed en slecht nieuws voor Beatles-fans. Eerst het goede nieuws: op YouTube staat er sinds kort een nooit eerder vertoonde film in zwart-wit van 35 minuten van de enige tournee die The Beatles in 1966 maakten. De Japanse politie maakte de beelden indertijd uit veiligheidsoverwegingen. Het viertal was zo populair dat de Japanse veiligheidsdiensten vreesden dat hun komst rellen zou veroorzaken.

Het slechte nieuws is dat het om een stomme film gaat. Wie dus muziek verwacht te horen, is eraan voor de moeite.

De film toont fragmenten van The Fab Four die voor een uitzinnig publiek in de Nippon Budokan-zaal in Tokio spelen. Ook zie je John Lennon, George Harrison, Paul McCartney en Ringo Starr van het vliegtuig stappen gekleed in een traditionele Japanse jas.

Het concert in de Nippon Budokan. Foto: afp

Toen in 2014 bekend raakte dat er een onuitgegeven film van hun Japanse tournee bestond, trokken Japanse fans naar de rechtbank om de historische beelden publiek te maken. Die strijd werd nu pas beslecht in het voordeel van de fans. De Japanse veiligheidsdiensten hadden de boot altijd afgehouden en schermden met het argument dat de privacy van wie op het filmpje te zien was geschonden zou worden. Het Japanse Hooggerechtshof volgde dat argument van de overheid in een rechtszaak in 2018.

Maar nu heeft de rechter dan toch geoordeeld dat de beelden mogen vertoond worden. Eén voorwaarde: de privacy van de mensen die te zien in de film, moest gerespecteerd worden. Alle gezichten, buiten die van de vier Beatles zelf, zijn dan ook wazig gemaakt – zelfs dat van Brian Epstein, de manager van The Beatles.