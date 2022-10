Goffin boekt onverwachte zege tegen nummer één van de wereld Carloz Alcaraz

In het sterk bezette toernooi van Nur-Sultan, Kazachstan, heeft David Goffin gedaan wat weinigen mogelijk achtten: winnen tegen Carloz Alcaraz (7-5, 6-3). Het was de eerste officiële ATP-match van de Spanjaard als nummer één van de wereld.

Met de zege laat Goffin zien dat hij nog niet is afgeschreven. Als hij nog consistenter zijn intrinsieke topniveau kan halen, en niet zoals tot nog toe dit seizoen met ups en downs speelt, wacht hem nog een mooi eindejaar.

Goffin werd opgevist als lucky loser in het toptoernooi in Kazachstan – het is gedoteerd met bijna 2 miljoen dollar. Daardoor was Goffin al een beetje gerodeerd door de twee kwalificatierondes die hij in de benen had. Hij trof wel dé man van het mannentennis, Carlos Alcaraz. Maar Goffin wilde zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Dat hij hem zo veel mogelijk onder druk zou zetten, zei Goffin, en dat Alcaraz misschien nog te lijden had onder de decompressie van de gewonnen US Open.

Goffin, die na een wisselvallig seizoen gezakt is naar de 66ste plaats op de wereldranglijst, toonde zich niet geïntimideerd. Hij speelde bij momenten fijnbesnaard, liet zien waarom hij ooit nog top tien van de wereld was, won vertrouwen, durfde de lijnen op te zoeken en liep uit tot 5-2.

Alcaraz bleef er koel bij. De eerste opslag van Goffin begon te haperen, en de Spanjaard knokte zich terug in de wedstrijd: 5-5. Maar Goffin knokte voor wat hij waard was en verzilverde het eerste setpunt: 7-5.

In de tweede set brak Goffin meteen door de opslag van Alcaraz en liep uit tot 3-0. Hij bleef kalm, ook toen Alcaraz terugbrak, en won met 6-3. Alcaraz pakte dit jaar in elke wedstrijd minstens één set, Goffin is de eerste die hem in twee sets te kijken zet.

Opvallend: Goffin had de kwalificaties niet overleefd tegen de nummer 151 van de wereld. Nu won hij wel tegen het nummer één. Het is symbolisch voor zijn seizoen. Soms doet het pijn aan de ogen om Goffin bezig te zien – denk aan de Australian Open of zijn Amerikaanse hardcourtseizoen – en soms maakt hij het de allerbesten zeer lastig – zie zijn matchbal tegen Nadal in Madrid of zijn uitstekende Wimbledon.

Goffins 66ste plaats op de wereldranglijst geeft wel een vertekend beeld. Hij kon niet profiteren van een van zijn beste grandslamtoernooien ooit, want de rankingpunten van Wimbledon werden dit seizoen niet doorgerekend op de wereldranglijst.