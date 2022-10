Zuiniger leven: hoe raakt het u?

De energiecrisis, de inflatie en de aankomende winter dwingen ons om zuiniger te leven. Daar bestaan allerlei middeltjes voor, maar het is ook belangrijk hoe we ons daarbij voelen.

Vindt u het een verarming van uw leven wanneer u minder goeie dingen kan kopen, bent u bang om sociale contacten te verliezen, of vreest u dat het leven een sleur zal worden? Of zie u het anders, en verwelkomt u deze crisis om anders te gaan leven, beter na te denken over wat hoeft en wat niet, en scherper te kiezen?

De Standaard wil graag horen of u de gedwongen zuinigheid met enige angst tegemoet ziet, of ze wil gebruiken als iets positiefs. Laat het ons weten. Reacties welkom via peter.vantyghem@standaard.be graag met vermelding van uw naam en telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken.