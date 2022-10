Mountainbiker eert overgrootvader met stunts in oude mijn van Luik

De Belgische mountainbiker Thomas Genon heeft als hommage aan zijn overgrootvader een spectaculair mountainbikeparcours gebouwd in een van de oude mijnen bij Luik. Genon raast in bovenstaande video van de top van de terril naar beneden, tot in de mijngangen waar zijn overgrootvader ooit de kost verdiende.

Thomas ‘Tommy G’ Genon draait al enkele jaren mee in de wereldtop van het freeride en slopestyle mountainbiken. Hij groeide op in de buurt van Malmédy, in Luik, waar zijn overgrootvader in de mijnbouw werkte. Genon bouwde de mijnsite voor de gelegenheid eigenhandig om tot een mountainbikeparcours. ‘Net naast de oude mijn ligt een enorme hoop steenafval, een terril. Die moest het worden.’

Gedurende tien dagen ging Genon en een groep vrienden aan de slag met schop en houweel, en ook met een graafmachine die hij leende van de lokale steengroeve. Tijdens het proces groef Genon ook in zijn familiegeschiedenis: ‘De werkomstandigheden moeten toen echt bruut geweest zijn. Pas toen we van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat onze lines uit de terril en steengroeve aan het hakken en graven waren, begon ik een beetje te vatten wat mijn overgrootvader onder de grond moet doorgemaakt hebben.’