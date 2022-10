Familie van Yannick V. dient klacht in wegens doodslag: ‘Onbegrijpelijke actie van de politie’

De familie van Yannick V., die vorige week om het leven kwam bij een vuurgevecht met de politie bij een huiszoeking, legt klacht neer tegen de politie wegens doodslag. De familie hoopt op ‘een objectief en doortastend onderzoek naar de ware toedracht van zijn dood’.

De politie viel vorige week in het kader van een onderzoek naar een gewapende groep op een tiental plaatsen binnen. De inval van speciale eenheden bij Yannick V. zelf draaide vroeg in de ochtend uit op een dodelijke schietpartij. Wat er exact is gebeurd en wie het eerst het vuur opende, moet het onderzoek nog uitwijzen.

De 36-jarige V. maakte deel uit van een groep die ervan verdacht wordt gewapend verzet voor te bereiden tegen de overheid. Bij de huiszoekingen werden zeker 200 vuurwapens aangetroffen. V. noemde zich ook een ‘prepper’ en geloofde in bepaalde complottheorieën. Zijn standpunten op sociale media sloten vooral aan bij extreemrechts.

‘Met diep verdriet, maar ook met grote verbolgenheid moeten wij machteloos toekijken hoe de nagedachtenis van onze geliefde zoon en broer door sommige personen in de media besmeurd wordt’, klinkt het in een persbericht van de familie. ‘Hij wordt volstrekt ten onrechte zonder meer beschreven als extreemrechts, racistisch, en zelfs als een gevaar voor onze samenleving.’

De familieleden omschrijven Yannick V. als ‘een sociaal man, zorgzaam voor zijn familie en vrienden’. Ze bevestigen dat hij een wapenliefhebber was, maar met ‘een onberispelijke reputatie’, waardoor hij ook voorzitter van een vereniging van sportschutters was. ‘Yannick had zijn eigen mening en gedachtegoed, en kwam daar openlijk voor uit, zonder ook maar iemand te willen kwetsen of kwaad te doen.’

De dood van V. is voor de familie het gevolg van ‘een voor ons onbegrijpelijke actie van de politie’. ‘Wij hebben dan ook aan onze raadsman opdracht gegeven om een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen wegens feiten van doodslag, en hopen op een objectief en doortastend onderzoek naar de ware toedracht van zijn dood.’ Advocaat John Maes zal de familie bijstaan.

Aanhoudingen

De raadkamer in Antwerpen heeft ondertussen de aanhouding bevestigd van Igor G. en Marc D. Zij werden vorige week opgepakt tijdens die reeks huiszoekingen. Hun advocaten betwisten dat ze een aanslag tegen de overheid beraamden.