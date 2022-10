Oud-topman Anderlecht gaat Belgische tak Bpost leiden

Jos Donvil wordt de nieuwe ceo van Bpost Belgium. Dat heeft het postbedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Donvil volgt Jean Muls op, met wie de samenwerking wordt stopgezet. Muls stond pas sinds begin dit jaar aan het hoofd van de Belgische activiteiten van de postgroep. Een reden voor de stopzetting is niet meegedeeld. Hij was aan het werk aan een transformatieplan voor de Belgische tak.

Donvil is een bekende naam. Tot een jaar geleden was hij ceo van voetbalclub RSC Anderlecht. Daarvoor stond hij onder meer aan het hoofd van VOO en telecomoperator Base.

Ook voor Bpost is Donvil geen onbekende: hij is er al vijf jaar een door de overheid aangestelde bestuurder. Eind 2019 was hij nog kandidaat om Koen Van Gerven op te volgen aan het hoofd van Bpost, vorig jaar werd hij ook genoemd als mogelijke voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf.