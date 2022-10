Late zomerdag doorprikt herfstweer

De nazomer lijkt even terug. Na het verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs wordt het dinsdag vaak zonnig met soms hoge sluierwolken. Het wordt enkele graden zachter met maxima van 15 graden in de Hoge Ardennen tot 21 graden in Laag-België. De wind waait matig. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond zijn er in het westen en het noordwesten meer wolken maar blijft het droog. Elders zijn er opklaringen en hoge wolkenvelden. Dinsdagnacht wisselen overal brede opklaringen en hoge wolkensluiers elkaar af. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en Belgisch Lotharingen en 12 of 13 graden in Laag- en Midden- België. Er waait een matige tot zwakke wind.

Woensdag is het in de voormiddag in de meeste streken vrij zonnig met af en toe hoge wolkenvelden. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 16 tot 21 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind met rukwinden tot 60 km/ u. In de loop van woensdagavond en - nacht trekt een zwakke neerslagzone vanaf het westen door België.

Donderdag wordt het zonnig met maxima van 14 tot 19 graden. De wind is zwak tot matig uit.

Vrijdag blijft het droog met over het noordwesten mogelijk wat meer wolken. Elders is het vaak zonnig. We halen maxima van 14 tot 18 graden bij een matige wind.

Zaterdag beïnvloedt een zwakke storing tijdelijk ons weer. Het is dan meer bewolkt met mogelijk eerst wat lichte regen of een aar buitjes bij tussenpozen. Vanaf het westen verwachten we in de loop van de dag opnieuw opklaringen. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden. Er waait een matige wind.

Zondag is het opnieuw vaak zonnig met hoge wolkensluiers en maxima tot 18 graden. De wind waait meestal matig.