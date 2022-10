Al ruim 200 vuurwapens gevonden bij groep preppers

De hoeveelheid wapens die bij de huiszoekingen van vorige week aangetroffen zijn bij de groep ‘preppers’, is groot. In totaal ­zouden nu al meer dan twee­honderd vuurwapens in beslag ­genomen zijn.

‘Maar de telling is nog niet ten einde. Dinsdag pas gaan we precies weten hoeveel ­wapens de verdachten bezaten. Het is heel veel’, zegt het federaal ­parket.

‘De hoeveelheid was zo groot dat er een extra vrachtwagen ingezet moest worden om alles ­vervoerd te krijgen. Niet alles ging in de voorziene camionette’, ­zeggen bronnen aan Het Nieuwsblad. Er zouden ook honderdduizenden stuks munitie gevonden zijn.

In het geval van de ­omgekomen Yannick V. alleen is er ­sprake van meer dan honderd vuurwapens, waarvan er slechts dertig vergund.

De 36-jarige Yannick V. kwam vorige week om het leven bij een vuurgevecht met de politie in Merksem. Hij maakte deel uit van een groep die ervan verdacht wordt gewapend verzet voor te bereiden tegen de overheid ‘zonder dat al een concreet doel of tijdstip bepaald was’. Er is een apart onderzoek geopend naar de omstandigheden van de schietpartij.

Dinsdag zullen twee andere aangehouden verdachten in de zaak voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Het gaat om Marc D. en Igor G. Vooral bij Marc D. zou, net als bij Yannick V., een heel grote hoeveelheid wapens aangetroffen zijn.