CD&V verlaat de Wetstraat

CD&V heeft haar gebouw aan de Wetstraat 89 verkocht en huurt vanaf volgend jaar een kantoor in Tour&Taxis.

In de Wet89, zoals het partijhoofdkwartier heet, beleefde CD&V de afgelopen 25 jaar hoogte- en dieptepunten. Ze belandde onder voorzitter Stefaan De Clerck in de oppositie, gesymboliseerd door een donkere nieuwjaarsreceptie in de onderliggende garage. De wederopstanding volgde onder Yves Leterme, ­Wouter Beke friste het gebouw op.

Zes jaar geleden daverde de Wet89 toen moslimterroristen in het vlakbij gelegen metrostation Maalbeek een bom lieten ­ontploffen. Sommige slacht­offers werden toen nog in het gebouw opgevangen.

Maar nu neemt CD&V afscheid van de plek. De partij heeft het gebouw verkocht aan de vastgoedgroep Cofinimmo voor 7 miljoen euro, schrijft De Tijd. De partij verhuist volgend voorjaar naar een kantoor op de Tour&Taxis-site, waar ze open kantoorruimte zal huren. De verkoop zat er al even aan te komen, met de komst van partijvoorzitter Sammy ­Mahdi is hij in een versnelling terechtgekomen.

Het oude, ‘afgeleefde’ gebouw paste niet in het beleid van de nieuwe voorzitter, klinkt het in de partij. Mahdi zag zich gehinderd door de verouderde constructie, waarin de samenwerking en de dynamiek waar hij naar op zoek was, veel moeilijker waren.

Gecentraliseerd

De Wet89 is een gebouw met kleine kantoorruimtes en verschillende verdiepingen, verbonden door een krappe lift, die de uitwisseling van ideeën niet aanmoedigt.

Mahdi wil van zijn partij net een gecentraliseerd, gestroomlijnd geheel maken, waarin de studiediensten samenwerken met de fractiemedewerkers, en ook de communicatiemedewerkers van de verschillende niveaus samen zitten – een operatie die lijkt op wat Conner Rousseau bij Vooruit heeft gedaan. In die structuur deelt een beperkt ­aantal mensen de lakens uit.