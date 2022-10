EU werkt aan nieuwe sancties tegen Iran wegens repressie protesten

De Iraanse ­opperste leider Khamenei stelt de VS en Israël verantwoordelijk voor de protesten in Iran na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini door de zedenpolitie.

Op initiatief van Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Spanje, Italië en Tsjechië komen er binnenkort ­extra Europese sancties tegen Iran wegens de gewelddadige onderdrukking van de protesten die er al dagenlang woeden. Het nieuwe pakket zou volgens Der Spiegel zestien individuen en entiteiten treffen die rechtstreeks betrokken zijn bij het neerslaan van de betogingen. ­De bedoeling is om alles af te kloppen bij de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse ­Zaken op 17 oktober.

De jongste dagen werden kritische vragen gesteld bij de wat ­lauwe reactie van de Europese Unie, waarbij het vooral bij afkeurende verklaringen bleef. Zo werd gesuggereerd dat Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands ­beleid van de EU Josep Borrell de moeizame onderhandelingen over het kernakkoord met Iran niet wilde torpederen. Zijn woordvoerder ontkent dat.

De Verenigde Staten troffen op 22 september al sancties tegen leden van de zedenpolitie en de veiligheidsdiensten.

Rauw geweld

Volgens Iran Human Rights, een mensenrechtenorganisatie die in Noorwegen gevestigd is, zijn er al zeker 133 mensen omgekomen sinds het begin van de betogingen op 16 september. Toen raakte ­bekend dat de 22-jarige Mahsa Amini overleden was nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze haar hidjab niet correct zou hebben gedragen.

Uit filmpjes op Twitter blijkt dat de veiligheidsdiensten zondagavond zwaar geweld gebruikten ­tegen betogende studenten van de Sharif-universiteit in Teheran. Daarbij zou er ook geschoten zijn. ‘Het is nauwelijks te verdragen wat er aan de universiteit gebeurd is’, reageerde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, die Iran ervan beschuldigde ‘rauw geweld’ te gebruiken.

In zijn eerste reactie beschuldigde Ali Khamenei, de opperste leider van Iran, de VS en Israël ­ervan de protesten aan te wakkeren. ‘Ik zeg onomwonden dat deze rellen en onveiligheid het werk zijn van Amerika, het zionistische regime en hun “agenten”, met de hulp van enkele verraderlijke Iraniërs in het buitenland’, verklaarde ­Khamenei. ‘De dood van het meisje heeft onze harten gebroken. Maar wat niet normaal is, is dat sommige mensen zonder bewijs of onderzoek de straten onveilig maken, de koran verbranden, de hidjab van gesluierde vrouwen verwijderen, en moskeeën en auto’s in brand ­steken’, zei hij in de marge van een diploma-uitreiking voor officieren in Teheran. ‘De politie is verplicht om op te treden tegen ­criminelen en de veiligheid van de samen­leving te waarborgen.’