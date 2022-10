Kadyrov zegt dat zijn tienerzonen ‘binnenkort’ naar het front in Oekraïne trekken

De Tsjetsjeense leider en Poetinvertrouweling Ramzan Kadyrov wil zijn drie zonen naar het front in Oekraïne sturen. Hoewel ze nog tieners zijn, kregen ze een goede militaire opleiding en staan ze te popelen om naar het front te trekken. ‘Dat kan ik alleen maar aanmoedigen.’

Akhmat (16), Eli (15) en Adam (14) Kadyrov zijn nog piepjong, maar volgens hun vader helemaal klaar voor het slagveld. Hij zegt dat ze ‘binnenkort’ vertrekken om de Russische troepen in hun ‘speciale militaire operatie’ te versterken. Ze kregen al een opleiding, maar volgens vader Kadyrov ‘is het tijd om zich te bewijzen in een echt gevecht’. Via Telegram meldt hij dat ze staan te popelen om naar het front te trekken. ‘Dat kan ik alleen maar aanmoedigen.’

Sinds de oorlog in het nadeel van de Russen keert, lanceert Kadyrov geregeld publiekelijk zijn goedbedoeld advies aan president Vladimir Poetin. Hij steunt de oorlog in Oekraïne voluit. Op zondag vond hij nog dat Poetin tactische kernwapens moet overwegen. Na de val van Lyman moet Moskou volgens hem ‘drastischere maatregelen’ nemen. Eerder joeg hij zich al op over de Russische malaise in Oekraïne. Die verzuchtingen gingen steevast gepaard met militair advies.

• Kadyrov, de ‘Tiktokgeneraal’

Maar wat Kadyrov zegt, is niet altijd wat Kadyrov doet. In april liet hij via sociale media uitschijnen dat hij naar Oekraïne was geweest, maar beelden van een bij een tankstationketen die helemaal niet in Oekraïne actief is, verraden de Tsjetsjeen toen. Toen onderzoekers zijn gsm-verkeer traceerden, bleek dat hij Tsjetsjenië nooit verlaten had. Zijn propagandafilmpjes leverden hem wel al de bijnaam ‘Tiktokgeneraal’ op.

Kadyrov is sinds 2007 president van de separatistische regio Tsjetsjenië. Poetin installeerde hem destijds met de duidelijke opdracht om de regio in toom te houden. Door de regio in de pas van het Kremlin te doen lopen, kan Kadyrov zich een bijzonder repressief beleid veroorloven.