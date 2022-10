Veertien miljoen euro, ofwel de tweede duurste verkoop ooit: Villa Fairway in de mondaine villawijk van Knokke Le Zoute heeft een nieuwe eigenaar.

Het Tuinfluiterspad is een doodlopende straat in het Zoute, het mondaine gedeelte van Knokke-Heist waar multimiljonairs op elkaar gepakt zitten in dure villa’s. Daar staat ook Villa Fairway, sinds kort ...