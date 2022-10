Liz Truss gaat dan toch de hoogste belastingvoet niet schrappen. Daarmee halen haar eigen, kritische parlementsleden hun slag thuis. Haar wankele gezag krijgt meteen een flinke knauw.

Michael Gove is niet alleen het slimste jongetje van de conservatieve klas, hij steekt ook heel graag messen in de rug van partijgenoten. Legendarisch is de manier waarop hij Boris Johnson een mes in ...