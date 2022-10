Lula wint eerste ronde Braziliaanse presidentsverkiezingen, tweede ronde op 30 oktober

Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva heeft de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezing gewonnen. De oud-president kreeg 47,6 procent van de stemmen, terwijl 43,9 procent van de kiezers voor de huidige president Jair Bolsonaro koos.

Omdat geen van de kandidaten een meerderheid van 50 procent heeft weten te halen, komt er op 30 oktober een tweede stemronde. Dat heeft de nationale kiescommissie zondagavond (lokale tijd) aangekondigd. De tweede verkiezingsronde gaat alleen tussen Bolsonaro en Lula.

Lees ook: Lula, de oude rot die de democratie moet redden

Bolsonaro kreeg aanzienlijk meer stemmen dan peilingen voorspeld hadden, daarin kreeg hij 36 procent van de stemmen toebedeeld. De huidige president heeft zich eerder negatief uitgelaten over een mogelijke verkiezingsnederlaag en heeft meermaals beweerd dat er gefraudeerd zou worden bij de stembureaus.

‘Als we zuivere verkiezingen hebben, dan win ik vandaag met minstens 60 procent van de stemmen’, zei Bolsonaro zondag nadat hij zijn stem had uitgebracht. Vorig jaar liet hij weten bij de verkiezingen maar drie mogelijke uitkomsten voor zichzelf te zien: een verkiezingsoverwinning, zijn dood of zijn arrestatie.