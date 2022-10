Kim Kardashian krijgt boete van 1,26 miljoen dollar na reclame voor cryptomunt

Influencer en realityster Kim Kardashian moet van de Amerikaanse beurswaakhond SEC een fikse boete ophoesten voor het onwettig promoten van een cryptomunt op Instagram. Ze mag ook drie jaar lang geen reclame meer maken voor dergelijke investeringen.

‘Beleggen jullie al in cryptomunten? Enkele minuten geleden zijn namelijk duizenden miljarden EthereumMax-munten gelanceerd.’ De meer dan 300 miljoen volgers van Kim Kardashian op Instagram kregen in juni vorig jaar een onversneden reclameboodschap voorgeschoteld van de illustere en zo goed als waardeloze cryptomunt EthereumMax. Wie op een bijgevoegde link klikte, werd naar een website gestuurd waar hij rechtstreeks zulke cryptomunten kon aanschaffen.

Kardashian gaf niet aan hoeveel geld ze kreeg voor de reclame voor de cryptomunt. Foto: rr

Al snel rezen er vermoedens dat hier sprake was van een zogenoemde ‘pump-and-dump’-strategie. Daarbij creëren fraudeurs een kunstmatige hype over een bepaalde belegging – dat kan een cryptomunt zijn, maar evengoed een klassiek aandeel – in de hoop dat de vraag ernaar sterk zal toenemen, en dus ook de waarde. Eenmaal dat het geval is, verkopen zij vliegensvlug hun beleggingsportfolio en gaan ze met de winst lopen, waarna de waarde van de gehypete belegging als een kaartenhuisje in elkaar stort.

In dit geval schakelden de vermoedelijke fraudeurs dus beroemdheden in om hun beleggingsproduct te hypen. Niet alleen op de Instagrampagina van Kim Kardashian verscheen begin dit jaar reclame voor de EthereumMax. Soortgelijke boodschappen waren plots ook te zien op die van bijvoorbeeld bokskampioen Floyd Mayweather (28 miljoen volgers) en NBA-basketbalspeler Paul Pierce (900.000 volgers).

Volgers niet geïnformeerd

Dat komt nu alvast Kardashian op een fikse boete te staan. De Securities and Exchange Commission (SEC) – de Amerikaanse beurswaakhond – legt haar een boete op van 1,26 miljoen dollar, zo maakt die maandag bekend in een persbericht.

De boete komt er voor alle duidelijkheid niet omdat Kardashian zich zou bezondigd hebben aan het hypen van een waardeloze cryptomunt. Of hier inderdaad sprake was van een ‘pump-and-dump’-fraude, daarover loopt momenteel een rechtszaak. De Amerikaanse beurswaakhond legt Kardashian de boete op omdat zij haar volgers niet had geïnformeerd dat ze 250.000 dollar had gekregen in ruil voor het posten van een positieve boodschap over de EthereumMax.

‘De zaak van mevrouw Kardashian dient als een herinnering aan beroemdheden en alle andere gebruikers van sociale media dat ze wettelijk verplicht zijn om bekend te maken hoeveel ze worden betaald om beleggingen te promoten’, zegt SEC-voorzitter Gary Gensler in een persbericht. ‘Bovendien herhalen we dat wanneer beroemdheden bepaalde beleggingsproducten promoten, zoals cryptomunten, dat niet wil zeggen dat die geschikt zijn voor alle beleggers.’

Nieuwe wetgeving op komst

De SEC meldt verder dat Kardashian zich heeft neergelegd bij de boete van 1,26 miljoen dollar. Dat bedrag werd bepaald door aan haar beloning van 250.000 dollar voor de reclameboodschap interesten en een boete van 1 miljoen dollar toe te voegen. Ze stemde er ook mee in om drie jaar lang geen reclame meer te maken voor cryptomunten.

De Belgische beurswaakhond FSMA maakte afgelopen zomer bekend dat ook zij reclame voor cryptomunten strenger wil reguleren, inbegrepen boodschappen die op sociale media worden verspreid door zogenoemde ‘finfluencers’. Ook de federale regering is daar grote voorstander van. Daarvoor moet echter eerst nog nieuwe wetgeving worden goedgekeurd. Die zal ten vroegste dit najaar rond zijn.