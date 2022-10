Minstens 25 kinderen bij slachtoffers voetbalramp Indonesië

Bij de 125 doden die zaterdag vielen bij voetbalrellen in een stadion op Oost-Java, zijn er minstens 32 kinderen. Dat hebben de Indonesische autoriteiten laten weten.

‘Volgens de meest recente gegevens waarover we beschikken, zijn 32 van de 125 dodelijke slachtoffers kinderen’, verklaarde een verantwoordelijke van het ministerie voor Vrouwen en Kinderbescherming. Het jongste slachtoffer is een kind van 2 of 3 jaar oud.

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja. Na afloop van de match, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld. De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Tientallen mensen kwamen om in het gedrang op het veld. Anderen overleden later in ziekenhuizen. De meesten zouden zijn gestorven door zuurstofgebrek.

Een binnenzicht van het stadion, twee dagen na het drama. Foto: epa-efe

Schadevergoeding van 3.300 euro

De Indonesische president Joko Widodo kent de families van de dodelijke slachtoffers een schadevergoeding van 50 miljoen roepia (3.300 euro) toe. Dat heeft minister van Veiligheid Mahfud MD aangekondigd. Die schadevergoedingen zullen binnen twee tot drie dagen gestort worden.

De overheid heeft nog op een ander vlak ingegrepen: de politiecommissaris van de stad Malang is ontslagen. Zeker negen andere agenten werden geschorst.

‘Op basis van ons onderzoek heeft de topman van de nationale politie het besluit genomen politiechef Ferli Hidayat te ontslaan en hem te vervangen’, kondigde woordvoerder Dedi Prasetyo aan tijdens een op tv uitgezonden persconferentie. Er loopt een onderzoek naar in totaal 28 agenten.

‘We werken snel, maar voorzichtig’, zei de politiewoordvoerder nog.