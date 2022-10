Nico Moolenaar tekent talentdeal bij Netflix

Nico Moolenaar, de maker van series als Undercover en Ferry, heeft een talentdeal getekend bij Netflix. ‘Met deze deal zal hij de komende jaren nieuwe series exclusief produceren voor de 221 miljoen leden van Netflix wereldwijd’, meldt de streamingreus in een persbericht.

De deal is een primeur. Het is namelijk de eerste keer dat Netflix zo’n deal maakt met iemand uit de Benelux. ‘Dit onderstreept onze ambitie om meer lokale content naar de regio te brengen’, zegt Antoinette Beumer, Director Local Language Originals Benelux. ‘Met onder andere Undercover en Ferry heeft Nico al bewezen dat zijn series grote hits worden en een breed publiek aanspreken.’

Moolenaar zal zijn ‘vaste partners in crime’, de scenaristen Piet Matthys en Bart Uytdenhouwen, mee aan boord trekken. Moolenaar is het meest bekend als showrunner en medebedenker van de serie Undercover. Het eerste seizoen daarvan was in 2019 de best bekeken productie van het jaar op Netflix in Nederland en is sindsdien uitgegroeid tot een internationaal succes. Momenteel wordt de spin-off reeks Ferry opgenomen.