Om de zomercollectie van 2023 voor te stellen, pakte modehuis Balenciaga in Parijs uit met Kanye West op de catwalk. De Amerikaanse rapper, en ontwerper, opende zondag onaangekondigd de modeshow. Kijk mee in bovenstaande video.

Dat Kanye meeloopt met Balenciaga, is niet helemaal onverwacht. De rapper is al langer goed bevriend met Demna Gvasalia, de creatief directeur van het Spaanse modehuis.

Kanye heeft ook zelf zijn modelijn: Yeezy. Het is onduidelijk of ook hij zijn collectie zal voorstellen op de modeweken in Parijs.