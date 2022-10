Politie sluit studenten in rond Iraanse universiteit tijdens dodelijke protesten

In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de lessen aan de belangrijkste wetenschappelijke universiteit van het land vanaf maandag opgeschort. Zondagavond hebben zich gewelddadige incidenten voorgedaan tussen studenten en de ordediensten. Dat meldt een plaatselijk nieuwsagentschap.

‘De universiteit voor technologie van Sharif heeft aangekondigd dat alle lessen vanaf maandag virtueel zullen worden gehouden, als gevolg van de recente gebeurtenissen en de noodzaak om studenten te beschermen (...)’, aldus het agentschap Mehr.

Volgens Mehr verzamelden zondagnamiddag zo’n 200 studenten aan de universiteit, waar ze slogans scandeerden tegen het religieuze systeem dat in de islamitische republiek van kracht is, zoals ‘vrouw, leven, vrijheid’ en ‘studenten verkiezen de dood boven vernedering’. De studenten protesteerden naar aanleiding van de dood van de Mahsa Amini en de arrestatie van demonstrerende studenten bij eerdere manifestaties. Nadat de 22-jarige Amisi in het ziekenhuis is overleden, wordt sinds 16 september al elke dag geprotesteerd in Iran. Amisi was drie dagen eerder door de zedenpolitie gearresteerd, omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de strenge kledingvoorschriften in het islamitische land.