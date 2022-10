‘Een verhoogde huurprijs terugdraaien? Dat kan niet’

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn en een slecht EPC (energieprestatiecertificaat) hebben.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) kondigde tijdens het debat over de septemberverklaring aan dat de regering de ingreep op de indexering van de huurprijzen dit weekend, meer bepaald op 1 oktober, van kracht wilde laten gaan om te vermijden dat verhuurders nog snel hun prijzen zouden aanpassen.

Het EPC vertaalt de energiekwaliteit van uw woning naar één getal. Dat drukt de verhouding uit tussen uw energieverbruik en de bruikbare grondoppervlakte van uw woning. Zo komt u te weten hoe energiezuinig uw woning is.

Zo mogen de prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label (energieprestatiecertificaat) van E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen (tot 5,6 procent). Voor labels A, B en C geldt geen beperking en is een stijging van de prijs met 11,2 procent mogelijk.

Hulp van een ‘energiedeskundige’

Het EPC moet opgemaakt worden door een ‘energiedeskundige’. Die doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek (met naleving van de corona-voorzorgsmaatregelen), kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie … en gebruikt een softwareprogramma van de overheid.

Zo’n deskundige is erkend door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en heeft een speciale opleiding gevolgd om een dergelijk attest te mogen uitschrijven. Vrijwel elke gemeente heeft er zo wel enkele, een knelpuntberoep is het dus niet.

Prijzen van 90 tot 200 euro (of meer)

De gemiddelde prijs (zonder btw) ligt tussen 90 en 150 euro voor een studio of appartement, 120 tot 160 euro voor een rijhuis en van 140 tot 200 euro voor een (half-)open bebouwing. Omdat er geen opgelegd tarief is, verschilt de prijs van deskundige tot deskundige. De prijzen kunnen dus bij sommige deskundigen hoger liggen dan de gemiddelden die hierboven staan aangegeven. Een attest blijft na aflevering tot tien jaar geldig.

Maar veel huurders blijven met vragen zitten. Daar ging Diependaele deze ochtend op Radio 1 verder op in. Velen weten immers niet welke EPC-waarde hun huurwoning heeft. ‘Sinds 2009 kan je dat opvragen bij de verhuurder’, zei hij. ‘Bovendien heeft de verhuurder eigenlijk de plicht om dat aan te geven op de huurmarkt, dus op de plek waar de verhuurder zijn pand aanbiedt.’

Geen EPC-waarde?

Naar schatting hebben 100.000 van de 560.000 huurwoningen in Vlaanderen geen EPC-attest. Wie geen EPC-waarde kan voorleggen, kan de woning niet indexeren. In theorie was dat slechts mogelijk als de verhuurder de EPC-waarde had aangevraagd voor 1 oktober.

Nu is dat dus niet meer mogelijk. Maar wat als de verhuurder de huur had verhoogd, als die werd geïndexeerd? Kan die beslissing dan nu nog worden teruggedraaid? ‘Nee’, zegt Diependaele. ‘De regel is ingegaan op 1 okober en loopt tot 30 september volgend jaar. Het enige wat mogelijk is, is dat bij een volgende indexering – die er ongetwijfeld zal komen – de huur niet kan worden aangepast.’

Verweer

De huurder heeft volgens Diependaele enkele mogelijkheden om zich te verweren tegen het verhogen van zijn huurprijs. ‘In eerste instantie kan je in dialoog gaan met de verhuurder. Die moet zich aan de regels houden’, zei hij op de radio. ‘Bij een conflict is er de huurdersbond, die kan bemiddelen. Gegevens daarvan vind je snel terug op het internet. Een stap verder is de vrederechter, die snel kan bekijken wie van beide partijen gelijk heeft.’

Volgens Diependaele is de maatregel ook bedoeld om de verhuurder aan te zetten tot een betere isolatie. ‘Een aantal ingrepen zijn zeer gemakkelijk te doen om een woning energetisch zuinig te maken, zoals het plaatsen van dakisolatie’, zei hij. ‘Het zijn trouwens niet alleen huurders die van de maatregelen kunnen genieten, maar ook verhuurders en ook doe-het-zelvers. Zwartwerkers? Dat is nooit een goed idee.’