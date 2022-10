Brussels Airlines schrapt ook maandagvlucht naar Burkina Faso

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines annuleert de maandagvlucht naar Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Zaterdag was ook al een vlucht geschrapt na de militaire staatsgreep in het West-Afrikaanse land.

Brussels Airlines schrapte de maandagvlucht omdat het luchtruim van Burkina Faso gesloten is. ‘Omdat het onzeker is hoelang die sluiting zal duren, bekijken we het dag per dag’, aldus woordvoerster Maaike Andries.

De volgende vlucht naar Ouagadougou is donderdag gepland. Daarover zal de maatschappij woensdag een beslissing nemen. Passagiers die donderdag of zaterdag naar Burkina Faso zouden vliegen met Brussels Airlines, kunnen gratis omboeken.

De vlucht van maandag naar Ouagadougou zou normaal doorvliegen naar Abidjan in Ivoorkust. De passagiers voor Abidjan zijn omgeboekt naar andere vluchten, aldus nog Brussels Airlines.

Vrijdagochtend nam legerleider Ibrahim Troaré de macht over in Burkina Faso. De grondwet werd opgeschort en de grenzen gingen dicht. Het is al de tweede staatsgreep in het land in acht maanden. In januari had de afgezette president Paul-Henri Sandaogo Damiba nog de macht gegrepen.