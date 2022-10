Nobelprijs Geneeskunde gaat naar Zweedse geneticus Svante Pääbo

De Zweed Svante Pääbo (67) wint dit jaar de Nobelprijs geneeskunde voor zijn pionierswerk in de ontrafeling van het genetische erfgoed van uitgestorven mensachtigen. Dat heeft het Zweedse Karolinska Instituut vanochtend bekendgemaakt.

Svante Pääbo, die verbonden is aan het Max Planckinstituut in Leipzig, bedacht technieken om DNA-fragmenten uit fossiele opgegraven beenderen uit te lezen en weer in elkaar te puzzelen tot de originele erfelijke blauwdruk van deze menselijke vooroudersoorten.

De Nobelprijs bedraagt dit jaar tien miljoen Zweedse kroon, omgerekend bijna 920.000 euro

