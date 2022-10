Oscar-excuses nog net op tijd: actrice en activiste Sacheen Littlefeather overleden

Actrice Sacheen Littlefeather sprak in 1973 tijdens het Oscargala namens Marlon Brando. De acteur sloeg een Oscar af vanwege de slechte representatie van inheemse Amerikanen in film.

Actrice en activiste Sacheen Littlefeather leed al een tijdje aan borstkanker. Ze is zondag op 75-jarige leeftijd overleden. In 1973 nam ze op het Oscargala de plaats in van Marlon Brando. Die kreeg toen de prijs voor Beste Acteur vanwege zijn rol in The godfather, maar weigerde vanwege de erbarmelijke representatie van inheemse Amerikanen in Hollywoodfilms.

Afgelopen juli kreeg Littlefeather nog officieel excuses van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences vanwege de manier waarop ze behandeld werd op dat Oscargala in 1973. Ze was op 17 september nog aanwezig op een evenement in het Academy Museum waar ze die excuses officieel in ontvangst mocht nemen. Destijds, in 1973, kreeg ze maar zestig seconden om haar speech over de rechten van inheemse Amerikanen voor te lezen. Daarna werd ze onder luid boegeroep van het podium geleid.