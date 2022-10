Britse regering voert omstreden belastingverlaging voor grootverdieners af

De Britse regering ziet na fors protest toch af van een belastingverlaging voor grootverdieners. ‘We hebben geluisterd, en we snappen het’, zegt de minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Daarmee voltooit de regering van premier Liz Truss een vernederende bocht.

Tien dagen geleden kondigde Kwarteng nog trots aan dat er voor omgerekend 50 miljard euro belastingverlagingen gepland werden. Die zouden evenwel vooral in het voordeel zijn geweest van de rijkste Britten, met een inkomen van meer dan 150.000 pond. Het gat dat het schrappen van de hoogste belastingschijf in de begroting ging slaan, zou worden gedicht met geleend geld. De regering van de conservatieve Truss veronderstelde dat die lastenverlaging ook zou ‘doorsijpelen’ naar de lagere klassen.

Maar in het verleden bleek een dergelijke aanpak vaak risicovol en zonder garantie op succes. Wat volgde, was een afstraffing van de pond op de internationale geldmarkten, waardoor de Britse centrale bank moest ingrijpen, en zelfs het Internationaal Monetair fonds stevige kritiek bovenhaalde. Het plan is door de meeste Britten ook op onbegrip onthaald, en in peilingen zakken de Tories van premier Truss als een baksteen.

Maandagmorgen droeg Kwarteng het plan dan ook ten grave. ‘We snappen het, en we hebben geluisterd’, klinkt het op Twitter. Hij weigert echter van een slecht plan te spreken, maar merkt dat de discussie niet te winnen valt. ‘Het is duidelijk dat het schrappen van de belastingschijf van 45 procent afleidt van onze missie om de uitdagingen van ons land aan te pakken. Daarom gaan we niet verder met het afschaffen van de belastingschijf.’

De mededeling van Kwarteng komt er vroeger dan verwacht. Later vandaag spreekt Kwarteng de conservatieven toe op een congres. Algemeen werd verwacht dat daar een grondige bijschaving van het plan zou worden aangekondigd.