ACV ziet geen reden om spoorstaking af te blazen

De brief die de regering naar de spoorvakbonden stuurde, is niet meer dan een ‘beleefdheidsantwoord’. De gevraagde budgettaire garanties staan er niet in, en dus zal de 24 urenstaking bij het spoor - vanaf dinsdag om 22 uur - hoogstwaarschijnlijk doorgaan.

De vakbonden komen maandagavond nog in gemeenschappelijk vakbondsfront bijeen om een formeel standpunt in te nemen, maar de ACV’er is alvast allerminst overtuigd. ‘Er staan geen budgettaire garanties in, en dat was nochtans onze vraag’, aldus Koen De Mey van de christelijke vakbond ACV-Transcom. ‘Een beleefdheidsantwoord op voorhand is een verkeerd signaal.’

‘Ik denk dat we vanavond in gemeenschappelijk vakbondsfront zullen moeten zeggen dat dit onvoldoende is om de staking terug te fluiten’, zo zei de vakbondsman ook op Radio 1.

De spoorbonden staken voor meer middelen en meer personeel, naar aanleiding van de begrotingsgesprekken van de federale regering.

Als de staking wordt doorgezet, dan start die op 4 oktober om 22 uur. Er is wel een minimale dienstverlening. De spoormedewerkers moeten aangeven of ze zullen werken of niet, en op basis daarvan wordt beslist welke treinen kunnen rijden. Dat zou ten laatste maandagavond duidelijk moeten zijn.