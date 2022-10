Opnieuw prominente Rus overleden: topman spoorwegen dood aangetroffen op balkon in Moskou

Er is nog maar eens een prominente Rus in onduidelijke omstandigheden om het leven gekomen. Pavel Pchelnikov, een topman bij de Russische spoorwegen, overleed eerder deze week in Moskou. Hij was 52.

Het lichaam van Pavel Pchelnikov werd woensdagochtend rond 6.30 uur aangetroffen op het balkon van zijn flat in de Russische hoofdstad. De doodsoorzaak van de 52-jarige man werd nog niet officieel bevestigd, al suggereren de eerste berichten in de lokale media dat het om zelfdoding zou gaan.

Een Russische website die aan de hand van opensource-informatie de doodsoorzaken van oligarchen en andere hooggeplaatste Russen probeert te achterhalen, stelt dat een schotwonde Pchelnikov fataal is geworden.

Of hij zelf de trekker overhaalde of iemand anders dat deed, is nu nog niet duidelijk. Al ziet de Oekraïense regering wel een mogelijke oorzaak van zijn overlijden. ‘We gaan ervan uit dat Pchelnikov nagelaten heeft om de Russische infrastructuur te beschermen tegen aanvallen van Oekraïense hackers’, zo verklaarde de Oekraïense regeringsadviseur Anton Geraschenko. Hij verwijst daarmee naar de vermeende storingen die de tijdige levering van militair materieel aan de Russische troepen verhinderde.

Pchelnikov wordt zo al de vijftiende prominente Rus die het afgelopen jaar in verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Eerder stierven onder meer ook al de hoofdredacteur van de Russische regimekrant Komsomolskaya Pravda, een bestuurder bij Lukoil en een ceo van een gasbedrijf.