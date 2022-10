Hoe de Britse premier haar eigen economie versmacht

‘Bijna niets lijkt nog te werken in Groot-Brittannië en het kan nog erger worden.’ Dat schreef The Economist eind augustus. En The Economist kreeg gelijk: de regering van Liz Truss zag deze week het Britse pond ongekend diep wegzakken, ze werd op de vingers getikt door het IMF, en de Bank of England moest alle zeilen bijzetten om te redden wat er te redden viel. Wat is er aan de hand met de Britten en hun economie?