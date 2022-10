Afwisselend opklaringen en stapelwolken

De dag begint mistig, maar nadien wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het kwik stijgt tot 13 graden in de Ardennen en tot 18 graden in het westen van het land. Dat zegt het KMI.

‘s Nachts blijft het rustig en droog met wolkenvelden. Het kan nevelig worden en plaatselijk kunnen er mistbanken ontstaan. De temperaturen zakken tot 2 graden in sommige Ardense valleien en 8 graden in Vlaanderen.

Na een zonnig begin van de dag neemt de bewolking in de loop van dinsdag weer toe. De temperaturen worden zachter, met maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 20 graden in Vlaanderen.

Woensdag vrij zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. In de namiddag verschijnen er meer wolken vanaf het noordwesten en ‘s avonds en ‘s nachts kan er lichte regen vallen. Het kwik kan oplopen tot 20 of 21 graden.

Donderdag wordt een droge en zonnige dag, met maximumtemperaturen tussen de 14 en 19 graden. Ook vrijdag rustig en droog, met afwisselend zon en wolkvelden en maxima tussen 14 en 18 graden.

Tijdens het weekend wordt het wisselend bewolkt, met kans op enkele lokale buien. De maxima gaan tot 18 graden.