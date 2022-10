Wereldwijd betoogt de Iraanse diaspora om solidariteit te vragen met de vrouwen in hun thuisland. In Brussel liepen Koerden, islamcritici en Volksmoedjahedien naast elkaar. ‘Als een feniks zullen wij uit de as van de moellahs opstaan.’

‘Ik ben hier vandaag in het roze en oranje gekleed. Ik ben geschminkt. Vanochtend had ik de luxe om te twijfelen over of ik lippenstift zou aandoen of niet.’ Mona Mir Sattari schudt boos het hoofd. Haar ...