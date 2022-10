Remco Evenepoel geëerd in Brussel en Dilbeek

Wereldkampioen wielrennen en winnaar van de Vuelta Remco Evenepoel is vandaag op het Brusselse stadhuis verwelkomd door burgemeester Philippe Close, nadat hij eerder in zijn woonplaats Dilbeek al gehuldigd werd als ereburger.

Onder luid applaus verscheen wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel zondagmiddag op het balkon van het Brusselse stadhuis. Hij werd vergezeld van verschillende ploegmaats en begeleiders, bij wie Iljo Keisse, Yves Lampaert, en Pieter Serry.

Foto: BELGA

Enkele honderden fietsers hadden Evenepoel begeleid bij zijn tocht vanuit de Vlaams-Brabantse gemeente naar de hoofdstad, terwijl nog veel meer supporters hem opwachtten op de Grote Markt.

Evenepoel reed in Spanje drie weken lang naar wielergeschiedenis en werd de eerste Belg in 44 jaar die een grote ronde won. Bekijk in de video hieronder hoe hij dat deed.