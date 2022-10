Cercle Brugge wint spektakelstuk in Gent

Cercle Brugge heeft met 3-4 van AA Gent gewonnen. De bezoekers uit Brugge kwamen drie keer op voorsprong, maar Cuypers en Depoitre trokken de Gentenaars telkens op gelijke hoogte. In de slotminuten maakte Dino Hotic zijn hattrick compleet en bezorgde Cercle de drie punten. Gent blijft achter op plek negen in het klassement.

Bij Cercle Brugge was het uitkijken naar de eerste basiself van coach Muslic die vorige week overnam van de ontslagen Thalhammer. Van Der Bruggen moest uitgerekend tegen zijn ex-club net als Ueda op de bank starten, terwijl De Coster niet eens het wedstrijdblad haalde. Daland startte achterin, terwijl Somers, Van Houtte en Torres aan de aftrap verschenen.

De Buffalo’s konden dan weer geen beroep doen op Torunarigha. De Duitser bleek nog niet hersteld van de hamstringblessure die hij in Genk opliep. Okumu keerde terug uit schorsing en verscheen meteen aan de aftrap. Voorts startte Godeau achterin, hij verving Hanche-Olsen die rust werd gegund met het oog op de Europese partij van komende donderdag tegen het Zweedse Djurgardens.

Ondanks die trainerswissel bleef Cercle Brugge bijzonder herkenbaar voetballen. Groen-zwart ontwikkelde een hoge druk en hierdoor kenden de thuisspelers heel wat problemen om hun normale spel te ontwikkelen. Kansen bleven dan ook lange tijd uit. Halfweg de eerste helft veerden de thuisfans dan toch eens op: Castro-Montes pakte op links uit met een fraaie passeerbeweging en bediende Depoitre die de paal trof. In de rebound stuitte Cuypers op de attente Majecki.

Die kans bleek een wake-up call voor de bezoekers. Deman trok op avontuur op links en zette laag voor. Kums kon Vanhoutte niet bijbenen en die devieerde de bal tot bij de vrijstaande Denkey – losgelaten door Godeau. De Togolees aarzelde niet en trapte de bal onhoudbaar voorbij een kansloze Roef (0-1). Die treffer zorgde duidelijk voor twijfel in de Gentse hoofden. Ook achterin liep het plots bijzonder stroef. De thuisfans kregen het op de heupen en morden luidop.

Gent probeerde in die laatste minuten voor rust dan wel het tempo wat op te krikken. De Buffalo’s ontwikkelden zelfs wat lichte druk. Maar verder dan een vrije trap van Castro-Montes – makkelijk gepakt door Majecki – kwamen ze niet. Ondertussen bleef Ngadeu de foute tussenkomsten opstapelen. De Kameroener blijft op zoek naar zijn beste niveau en had meer dan zijn handen vol met de ‘lastige’ Denkey.

De blauw-witte fans trakteerden bij rust hun spelers op een stevig fluitconcert. Wie had verwacht dat de thuisploeg vlijmscherp uit de kleedkamer zou komen, kwam bedrogen uit. Cercle Brugge liet na om te profiteren want Torres besloot over. Die mogelijkheid leek de Gentse spelers dan toch wakker te schudden. Een schot van Odjidja werd nog afgeblokt maar even later was het wel raak: Samoise stuurde Cuypers knap diep. De Gentse topschutter moest even uitwijken maar trof toch raak (1-1).

Ontketende Hotic doet AA Gent pijn

Cercle Brugge was echter niet van slag en Hotic kwam zelfs dicht bij een goal, maar zag zijn poging op de paal stranden. De Gentse defensie toonde zich echter hardleers want even later werd Hotic vrijgespeeld door Denkey. Deze keer was het wel raak: de hard werkende Sloveen hield Ngadeu goed af en trapte snoeihard binnen (1-2). De Gentse supporters waren ondertussen stilaan de wanhoop nabij.

Gent besefte dat het nu echt vol aan de bak moest en kende ook wel wat meeval toen een voorzet van Samoise via de rug van Depoitre in de voeten van Cuypers belandde. De spits verpinkte niet en vlamde de gelijkmaker tegen de netten (2-2). Cuypers ontpopte zich plots tot dé kwelduivel voor Cercle: Majecki was even het noorden kwijt want hij legde de bal panklaar voor Samoise maar de Gentse youngster besloot hoog over.

En dan was er opnieuw Hotic die met een heerlijke knal de Ghelamco Arena opnieuw oorverdovend stil kreeg (2-3). Lang kon Cercle Brugge niet genieten van die nieuwe voorsprong. Odjidja leverde een loepzuivere pass af en Depoitre tikte de bal in doel (3-3). Genoeg animo dus om er een prangende slotfase van te maken. Cuypers leek de winning goal aan de voet te hebben, maar zijn poging werd door Heitor op de lijn gered.

Aan de overkant kreeg Denkey nog een prima mogelijkheid maar hij kopte de bal op Ngadeu. Smet had niets in de smiezen, maar werd even later door de VAR attent gemaakt op een vermeende duwfout op Van der Bruggen in diezelfde fase. De ref bekeek de beelden en wees prompt naar de stip. Hotic aan het kanon en jawel hoor: 3-4. AA Gent drong nog wel aan maar kon niet meer terugslaan en lijdt zo al de tweede thuisnederlaag van het seizoen.